14:56 13.01.2026

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді перед звільненням з посади повідомив, що за останні пів року війську передано 2 мільйони 200 тисяч дронів різного типу.

"1,8 мільйона FPV-дронів, 352 тисячі дронів на оптоволокні, 23 тисячі діпстрайків, 53 тисячі дронів-розвідників. Це масштаб, який демонструє правильний підхід до організації системи ", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, вдалося системно розгорнути виробництво і постачання у військо дронів-перехоплювачів.

"Для оборони наших міст і для виконання завдань на лінії фронту ми щодня постачаємо 1500 таких дронів", - нагадав Шмигаль.

Він наголосив, що 225 тисяч безпілотників та іншої зброї вже поставлено на фронт через DOT-Chain Defence. Терміни поставки тепер складають у середньому 6-10 днів. Загалом у 2025 році допущено понад 1300 нових зразків озброєння й техніки українського виробництва.

Окремо Шмигаль відзначив, що "Укроборонпром" за підсумками 2025 року збільшив виробництво в півтора раза. Крім того, запрацював спеціальний правовий режим Defense City. У ньому вже зареєстровані перші резиденти.

Він також нагадав, що в межах централізованих закупівель 76% зброї держава купує саме в українських виробників. У 2024 році цей показник був лише 46%.

Шмигаль відзначив, що українська "оборонка" залучила понад $6 млрд іноземних інвестицій.

"Через інші проєкти, наприклад, "Данську модель" ми реалізували. 4,3 мільярда через прямі закупівлі держав-партнерів", - додав він.

Окремо Шмигаль відзвітував, що за час його роботи унікальна система DELTA стала обов’язковою для всього українського війська. Вона має 200 тисяч зареєстрованих користувачів, дозволяє щодня вражати 2700 російських цілей.

Також від початку 2026 року всі закупівлі для українського війська здійснює єдина Агенція оборонних закупівель, тисяча військових частин, складів і баз ведуть облік ресурсів в SAP.

Шмигаль нагадав. що було запущено в експлуатацію систему "Бюджет" для точного, прозорого, оперативного управління бюджетними ресурсами Міноборони та ЗСУ. Також запустили процес створення ІТ-вертикалі у війську, у якій буде 5 тисяч цифрових службовців.

Резюмуючи, Шмигаль зазначив, що з вересня 2025р зобов’язали представників ТЦК користуватися боді-камерами.

Теги: #зсу #дрони #шмигаль

