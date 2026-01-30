Кабмін визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем’єра Шмигаля

Фото: Міненерго

Кабінет міністрів визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Згідно з постановою уряду №99 від 28 січня, до компетенції Шмигаля належать питання: управління паливно-енергетичним комплексом; енергетичної безпеки держави; безпеки використання ядерної енергії; альтернативної енергетики; ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності; управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення; національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період; державної військово-промислової політики; оборонних закупівель, державного оборонного замовлення; оборонно-промислового комплексу; державної промислової політики; літакобудівної галузі; космічної діяльності; інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості.

Крім того, до його компетенції належить питання: цифровізації; цифрового розвитку; цифрової економіки; інновацій; електронного урядування та електронної демократії; цифровізації процесів на державній службі; розвитку інформаційного суспільства; інформатизації; розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкритих даних; розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету та електронних комунікацій; електронної комерції та бізнесу; випуску і проведення лотерей; організації та проведення азартних ігор; надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; інвестицій в ІТ-індустрію; погодження кандидатів на посади заступників керівників центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) та координації їх діяльності; впровадження електронного документообігу; розвитку малого і середнього підприємництва в частині впровадження інструментів електронної комерції та бізнесу, цифрової економіки; розвитку віртуальних активів, блокчейну та токенізації, штучного інтелекту; розвитку технологій; трансферу технологій; державної політики у сфері статистики; реформування державної статистичної діяльності; модернізації інформаційної системи органів державної статистики.

До компетенції Шмигаля також віднесено питання: охорони навколишнього природного середовища; організації охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря; раціонального використання, відтворення та охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки; екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; геологічного вивчення та раціонального використання надр; охорони здоров’я; захисту населення від інфекційних хвороб; протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням; контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також соціального захисту осіб, на яких поширюється чинність закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; збереження психічного здоров’я ветеранів війни та членів їх сімей; вшанування пам’яті ветеранів війни; інші питання за відповідними напрямами діяльності.

Водночас із компетенцій віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби виключили питання: ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності; управління паливно-енергетичним комплексом; енергетичної безпеки держави; безпеки використання ядерної енергії; альтернативної енергетики.

Крім того, уряд визначив, що у разі відсутності першого віцепрем’єр-міністра України - міністра енергетики Дениса Шмигаля його повноваження здійснюватиме віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка і навпаки.

У разі відсутності віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби його повноваження виконуватиме віцепрем’єр Качка, а у разі відсутності віцепрем’єра Бережної її повноваження буде виконувати перший віцепрем’єр Шмигаль.

Як повідомлялося, 14 січня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики.