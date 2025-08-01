Інтерфакс-Україна
Події
09:34 01.08.2025

Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Кулеби

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Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Кулеби

Кабінет міністрів визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Згідно з постановою уряду №915 від 30 липня, до компетенції Кулеби належать питання: розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; формування оптимальної системи інституційного забезпечення регіонального розвитку та спроможних територіальних громад; забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та взаємодії уряду з комітетами Верховної Ради, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями з питань регіонального і місцевого розвитку; благоустрою населених пунктів; житлово-комунального господарства, зокрема в частині здійснення контролю;

поводження з побутовими відходами; будівництва, архітектури, містобудування та архітектурно- будівельного контролю; житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства; питної води, питного водопостачання та водовідведення; модернізації систем теплопостачання.

Також до його компетенції належать питання: розбудови та експлуатації транспортної інфраструктури; туризму; ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності; погодження кандидатів на посади заступників міністрів, до компетенції яких належать питання відновлення регіонів, територій та інфраструктури, та заступників голів облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання відновлення регіону, територій та інфраструктури, і координації їх діяльності; погодження кандидатур заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій, на яких передбачено покладення повноважень з питань відновлення регіонів, територій та інфраструктури; відновлення об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення на тимчасово окупованій території України після реінтеграції в єдиний конституційний простір України; забезпечення розвитку промисловості на тимчасово окупованій території України після реінтеграції в єдиний конституційний простір України; захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України; організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань територіальної цілісності, тимчасово окупованої території України.

Крім того, він опікується питаннями: відновлення, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації соціально-економічної, житлово-комунальної, громадської, інженерно- транспортної, енергетичної та інвестиційної інфраструктури; тимчасово окупованої території України та населення, що на ній проживає, їх реінтеграції в єдиний конституційний простір України; внутрішньо переміщених осіб, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання після реінтеграції територій в єдиний конституційний простір України або інтеграції за новим місцем проживання в Україні; застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України; розбудови миру, відновлення та розвитку тимчасово окупованої території після реінтеграції в єдиний конституційний простір України; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національною тристоронньою соціально-економічною радою; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги; державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої території, державної політики у сфері інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України.

Серед іншого, серед його компетенцій питання: забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення; сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера;

культури та мистецтва, охорони культурної спадщини; вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; збереження національної пам’яті; кінематографії; управління паливно-енергетичним комплексом; енергетичної безпеки держави; безпеки використання ядерної енергії; альтернативної енергетики; інші питання за відповідними напрямами діяльності.

Теги: #кабмін #компетенція #постанова #кулеба

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