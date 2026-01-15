Кабмін ухвалив постанову про запуск цифрового дашборда для держслужбовців і громадян

Уряд у четвер підтримав постанову, що передбачає поетапний запуск цифрового дашборда для держслужбовців і громадян з відображенням актуального стану справ у країні, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у четвер.

"У майбутньому українці зможуть переглядати аналітику про стан справ у державі. Інформація буде доступна на зрозумілих графіках та дашбордах", - зазначається у релізі.

Згідно з ним, впровадження системи відбуватиметься поступово: спершу буде налагоджено внутрішню роботу для держслужбовців, а згодом відкрито публічні дашборди для громадян.

У міністерстві пояснили, що система збиратиме та оброблятиме дані з різних реєстрів у реальному часі, як наслідок, це дозволить посадовцям бачити динаміку змін, планувати заходи на основі викладеної інформації та оперативно реагувати на виклики, особливо в умовах воєнного стану.

Як повідомлялось, уряд у четвер також ухвалив запуск пілотного проєкту зі створення на порталі "Дія" цифрового калькулятора для розрахунків собівартості надання публічних послуг, що стане основою для формування єдиної цифрової системи розрахунку.

Джерело: https://thedigital.gov.ua/news/postanovy-uriadu/prozora-derzava-uriad-pidtrymav-stvorennia-tsyfrovoho-dashborda-krayiny