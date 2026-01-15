Інтерфакс-Україна
12:36 15.01.2026

Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови.

За відповідну постанову №14334 про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави у цілому проголосували 237 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у четвер.

Мета постанови - зміцнення статусу української мови як державної — у правотворчості, освіті, медіа, інформаційній безпеці та публічному управлінні.

Постанова рекомендує Кабінету Міністрів, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національній академії наук, Національній академії правових наук, Національній комісії зі стандартів державної мови, комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики забезпечити повне приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", розробити та внести до парламенту законопроєкти, спрямовані на посилення захисту українського мовного простору та недопущення використання мови держави-агресора як інструмента створення загроз національній безпеці України.

Верховна Рада також рекомендує вищеназваним інституціям та організаціям забезпечити запровадження технологій виявлення, аналізу і блокування поширення в медіапросторі України аудіо- і відеопродуктів, що "спрямовані на продовження практики зросійщення українського народу чи містять наративи проросійського, антиукраїнського змісту". Серед рекомендацій - необхідність розробки та впровадження цілісної політики супроводу молодих родин з дітьми, спрямованої на утвердження української мови, як мови спілкування і виховання дітей у родині та доступу до якісного українськомовного культурного продукту.

Теги: #постанова #українська_мова #посилення

