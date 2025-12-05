Постанова про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України втратила чинність

Кабінет міністрів України постановою №1586 від 3 грудня визнав такою, що втратила чинність постанову від 30 вересня 2020 року №892 "Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України".

Як повідомлялося, 25 серпня 2020 року Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

30 вересня 2020 року Кабмін регламентував проведення конкурсу. Зокрема, для нагородження найкращих проектів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. Грн.

19 листопада 2020 року організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України визначив переможців конкурсу. Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Зокрема, ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого - малий Державний Герб.

29 червня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про великий Державний Герб України, який 24 серпня 2021 року був прийнятий за основу.

Наразі затверджено лише малий герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводив конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Улітку 2000 року уряд затвердив проект великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проект герба України є зображенням на синьому щиті золотистого знаку князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображені щитотримачі: справа - козак із мушкетом (герб Війська Запорізького), зліва - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - княжа корона, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці та синьо-жовта стрічка. Проте до затвердження проекту законодавчо справа так і не дійшла.

Згідно зі ст. 20 Конституції України (ухвалена в 1996 р.) "головним елементом великого Державного Герба України є знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України".