Інтерфакс-Україна
Події
12:06 06.08.2025

Шмигаль повідомив про вдосконалення лікування та реабілітації звільнених з полону українців

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Шмигаль повідомив про вдосконалення лікування та реабілітації звільнених з полону українців
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про урядову постанову, що вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону військових та цивільних українців.

"Вдосконалюємо лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону українців – військових та цивільних. Сьогодні Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив відповідну постанову", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Міністр зазначив, що у постанові передбачається: більш чіткі вимоги до медогляду колишніх полонених щоби визначити стан здоров’я для максимально ефективного лікування; комплекс лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, щоб повернути людину до повноцінного життя; розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ, також у постанові йдеться про посилення соціально-адміністративної складової відновлення, зокрема, людям допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються.

Крім того, на рівні міністерства готуються зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.

"Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід. Цінуємо кожну людину, бережемо її життя та здоров’я", - наголосив Шмигаль.

Теги: #реабілітація #шмигаль #постанова

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