18:42 19.01.2026

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Фото: Міненерго

Перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі домовилися провести спільну нараду з керівниками АЕС та місій агентства в Україні на тлі отриманих розвідданих про можливі удари РФ по енергоінфраструктурі, важливій для атомних станцій.

"Провів важливу розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі… Домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах", – написав Шмигаль у своєму Телеграмі у понеділок.

Він також зазначив, що обговорив з Гроссі необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему.

Шмигаль пояснив, що проінформував гендиректора МАГАТЕ про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують АЕС.

За його словами, Гроссі повідомив, що МАГАТЕ зі свого боку готує звіт й методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій.

Міністр енергетики також висловив переконання, що подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для України стратегічне значення.

"МАГАТЕ готує нову місію експертів агентства на українських АЕС, зокрема, на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення", – наголосив Шмигаль.

Водночас він підкреслив, що переміщення місії МАГАТЕ у тимчасово окуповані регіони України через територію РФ неприпустиме.

