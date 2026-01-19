Інтерфакс-Україна
Помер модельєр Валентино

Помер модельєр Валентино

Сьогодні у віці 93 років помер дизайнер Валентино Гаравані, гігант світу моди, повідомляє агентство ANSA.

"Він помер у спокої своєї римської резиденції, оточений любов'ю своїх близьких", - йдеться в повідомленні Фонду Валентино Гаравані та Джанкарло Джамметті.

Камера для прощання буде встановлена на площі Міньянеллі 23 в Римі, в середу 21 і четвер 22 січня, з 11:00 до 18:00. Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, об 11 годині в базиліці Святої Марії Ангелів і Мучеників, на площі Республіки, 8, у Римі.

 

