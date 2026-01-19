Інтерфакс-Україна
Події
20:13 19.01.2026

Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Іспанії зросла до 40 людей – ЗМІ

1 хв читати

Кількість жертв залізничної катастрофи в населеному пункті Адамуз автономної спільноти Андалусія на півдні Іспанії збільшилася до 40 осіб, передає в понеділок газета ABC.

"Уряд Іспанії та уряд Андалусії оголосили триденну офіційну жалобу за жертвами зіткнення поїздів, в результаті якого загинуло щонайменше 40 осіб", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що станом на ранок понеділка біла відсутня інформація про громадян України серед загиблих або постраждалих унаслідок аварії двох пасажирських потягів високої швидкості на півдні Іспанії.

Про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За попередніми даними іспанських служб, унаслідок зіткнення, що сталося ввечері 18 січня поблизу населеного пункту Адамуз (провінція Кордова), загинули щонайменше 39 осіб, ще 152 отримали поранення.

 

Теги: #іспанія #катастрофа

