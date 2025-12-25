Інтерфакс-Україна
20:19 25.12.2025

Рятувальний вертоліт зазнав аварії на горі Кіліманджаро в Танзанії, п'ятеро людей загинули

П'ятеро людей загинули в результаті аварії рятувального вертольота на найвищій горі Африки - Кіліманджаро в Танзанії, повідомило агентство Associated Press.

За даними місцевої поліції, аварія сталася напередодні ввечері на одному з найпопулярніших туристичних маршрутів сходження на Кіліманджаро під час проведення рятувальної операції з евакуації пацієнтів з гори.

Серед загиблих в результаті аварії, що сталася на висоті понад 4 тис. метрів, - двоє іноземців, яких евакуювали за медичними показаннями, місцевий лікар, гід і пілот.

Попередня зареєстрована авіаційна подія на горі Кіліманджаро сталася в листопаді 2008 року, коли загинули чотири людини.

