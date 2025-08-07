Інтерфакс-Україна
Події
04:10 07.08.2025

Сибіга висловив співчуття з приводу загибелі урядовців Гани в катастрофі вертольота

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття уряду та народу Гани з приводу загибелі високопосадовців цієї країни у авіакатастрофі. Про це Сибіга написав на платформі X у середу.

"Ми висловлюємо найглибші співчуття уряду та народу Гани у зв'язку з трагічною загибеллю міністра оборони д-ра Едварда Кофі Омане Боама, міністра охорони навколишнього середовища д-ра Ібрагіма Муртали Мухаммеда та інших чиновників і військовослужбовців у результаті фатальної аварії вертольота", - написав Сибіга на X.

Як повідомлялося, у Гані зазнав аварії військовий вертоліт, внаслідок чого загинули міністр оборони Едвард Омане Боама та міністр навколишнього середовища Ібрагім Муртала Мухаммед. Незадовго до катастрофи збройні сили Гани повідомили про втрату радіолокаційного зв'язку з гелікоптером Harbin Z-9 ВПС.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1953174017432564025

Теги: #катастрофа #співчуття #гана

