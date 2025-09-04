Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагічною аварією на фунікулері "Глорія" в Лісабоні, яка призвела до десятків загиблих і понад 25 постраждалих.

"Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сімʼям загиблих, Президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, Премʼєр-міністру Португалії Лушу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати", – написав глава держави на сторінці в Х.

