Україна розраховує на продовження співпраці з Великою Британією – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

"Ми починаємо нову сторінку у наших відносинах після 100-річної угоди. І я думаю, що останнє рішення у Лондоні про спільне виробництво дронів - це дуже сильне рішення. Дякую за цю співпрацю. Ми розраховуємо на продовження цих кроків", - сказав Зеленський під час зустрічі.

Президент також зауважив, що надзвичайно важливим є рішення щодо ППО, і він хотів би обговрити це під час розмови з міністром після російської нічної атаки.

"Я думаю, ви знаєте всі подробиці цієї жорстокої атаки під час усіх цих переговорів, усіх цих майбутніх мирних переговорів, усіх цих розмов і рішень щодо гарантій безпеки та зустрічей не тільки з європейцями, а й з американською делегацією в Європі", - додав Зеленський.

Він зазначив, що під час цього Росія дуже багато атакує цивільну та енергетичну інфраструктури України, "тому рішення про те, як посилити нашу оборону, є дуже важливим".