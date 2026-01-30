Інтерфакс-Україна
22:42 30.01.2026

Російський посланець Дмитрієв вирушає до Майамі для зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

У суботу спеціальний посланець Путіна, Кирило Дмитрієв, вирушає до Майамі для проведення переговорів із членами адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнаних з ходом візиту.

"Спеціальний посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв в суботу вирушить до Майамі для зустрічей з членами адміністрації президента США Дональда Трампа", - йдеться в повідомленні видання.

Джерело: https://www.reuters.com/world/putin-envoy-dmitriev-travel-miami-meet-members-trump-administration-sources-say-2026-01-30/

Теги: #рф #зустріч #сша

