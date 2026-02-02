Інтерфакс-Україна
Події
11:40 02.02.2026

ТОК Gulliver повністю відкрито

2 хв читати
ТОК Gulliver повністю відкрито

Торговельно-офісний комплекс Gulliver повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів з 1 лютого 2026 року, повідомляє пресслужба ТОК.

Раніше, 12 грудня 2025р, для відвідувачів були відкриті заклади першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини ТОК Gulliver, в цілому 49 брендів, з 1 грудня - відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver (на першому поверсі). Тепер повноцінно працюють всі поверхи торговельно-розважального центру і бізнес-центр.

Як повідомлялося, 26 липня цього року було ухвалено рішення про державну реєстрацію  права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

Після обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання. Консорціум державних банків заявив тоді, що ініціюватиме притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності.

Всіх орендарів ТОК Gulliver було звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

Теги: #відкриття #gulliver

