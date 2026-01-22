Інтерфакс-Україна
Події
11:58 22.01.2026

Перший центр психосоціальної підтримки запрацював у Бердичеві - обладміністрація

Фото: https://t.me/zhytomyrskaODA

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про початок роботи у Бердичеві першого центру психосоціальної підтримки громадян, як військових, так і цивільних.

"Це простір головна мета якого - реабілітація та психологічне відновлення наших людей. Це перший із чотирьох центрів, які запрацюють на Житомирщині у рамках проєкту PRO_MentalHealth", - написав Бунечко в Телеграм в четвер.

Він наголосив, що війна завдає глибоких травм, "тому робота з емоційним станом ветеранів, військових та цивільних є нашим безумовним пріоритетом зараз і на роки вперед". "Кожен, хто відчув на собі наслідки війни, має отримати можливість пройти професійну реабілітацію, адаптуватися та повернути собі нормальну якість життя. Ми прагнемо, щоб цей заклад став надійним фундаментом для відновлення ментального здоров'я та успішної інтеграції наших захисників у мирне життя", - сказав голова обладміністрації.

За словами Бунечка, реалізація проєкту стала можливою завдяки міжнародним партнерам зі Сполучених Штатів та Польщі, а також Міністерства у справах ветеранів.

"Команда фахівців центру вже показала потужні результати. Лише за чотири місяці минулого року було надано майже тисячу триста послуг - це реальна допомога сотням військових, ветеранів та їхнім родинам. Усім, хто постраждав через війну. При цьому ми не обмежуємося лише Бердичевом: мобільні бригади виїжджатимуть у громади району, а фахівці постійно працюватимуть із пораненими бійцями у госпіталі. Доступ до якісної реабілітації повинен мати кожен мешканець району", - наголосив він.

Теги: #відкриття #бердичів #центр_психосоціальної_підтримки_ветеранів

