Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

Станом на 22 січня через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у більшості областей України застосовуються аварійні знеструмлення, повідомило НЕК "Укренерго" у четвер.

"Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго", - зазначив системний оператор.

В четвер у всіх регіонах України також застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

За інформацією НЕК, вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок чого на ранок 22 січня є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

Окрім того, станом на ранок через складні погодні умови повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у Полтавській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній.