Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

Церемонія створення "Ради миру" відбулася в четвер в Давосі за участю президента США Дональда Трампа.

Поряд з Трампом установчі документи підписали у Давосі представники влади Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, ОАЕ, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану, а також Республіки Косово.

Трансляція церемонії велася на сайті Білого дому.

Після підписання установчих документів сформована з ініціативи Трампа Рада стала офіційною міжнародною організацією.

Як повідомляє Reuters, Рада миру спочатку була зосереджена на закріпленні припинення вогню в Газі, але, за словами Трампа, може відігравати ширшу роль, що може турбувати інші світові держави, хоча він і сказав, що вона працюватиме з Організацією Об'єднаних Націй.

"Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо. І ми робитимемо це спільно з Організацією Об’єднаних Націй", – сказав Трамп, додавши, що ООН має великий потенціал, який ще не був повністю використаний.

Трамп, який головуватиме в раді, запросив десятки інших світових лідерів приєднатися, заявивши, що хоче, щоб це вирішувало проблеми, що виходять за рамки нестійкого перемир'я в Газі, що викликає побоювання, що це може підірвати роль ООН як головної платформи для глобальної дипломатії та вирішення конфліктів.

Інші великі світові держави та традиційні західні союзники США відмовилися приєднатися до ради директорів, яку, за словами Трампа, постійні члени повинні допомогти фінансувати, виплативши по $1 мільярду кожен, або реагуючи обережно, або відхиливши запрошення.

Під час виступу Трампа в кімнаті були присутні представники країн, представлених як члени-засновники. Однак агентство Reuters не змогло одразу виявити жодних представників урядів інших провідних світових держав, Ізраїлю чи Палестинської автономії.

Як пише Al Jazeera, загалом, за даними видання, документ підписали 19 країн, але вони не називаються.

Видання The Washington Post повідомляє, що до Ради приєдналося вже 22 члени: Албанія, Єгипет, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Йорданія, Косово (незалежність не визнана Україною), Кувейт, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан та В'єтнам.

Усього до Ради миру було запрошено близько 60 лідерів, 35 з яких висловили згоду на приєднання.