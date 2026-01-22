Інтерфакс-Україна
Події
13:31 22.01.2026

Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

2 хв читати

Церемонія створення "Ради миру" відбулася в четвер в Давосі за участю президента США Дональда Трампа.

Поряд з Трампом установчі документи підписали у Давосі представники влади Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, ОАЕ, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану, а також Республіки Косово.

Трансляція церемонії велася на сайті Білого дому.

Після підписання установчих документів сформована з ініціативи Трампа Рада стала офіційною міжнародною організацією.

Як повідомляє Reuters, Рада миру спочатку була зосереджена на закріпленні припинення вогню в Газі, але, за словами Трампа, може відігравати ширшу роль, що може турбувати інші світові держави, хоча він і сказав, що вона працюватиме з Організацією Об'єднаних Націй.

"Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо. І ми робитимемо це спільно з Організацією Об’єднаних Націй", – сказав Трамп, додавши, що ООН має великий потенціал, який ще не був повністю використаний.

Інформаційний бюлетень Reuters Inside Track – це ваш незамінний путівник по

Трамп, який головуватиме в раді, запросив десятки інших світових лідерів приєднатися, заявивши, що хоче, щоб це вирішувало проблеми, що виходять за рамки нестійкого перемир'я в Газі, що викликає побоювання, що це може підірвати роль ООН як головної платформи для глобальної дипломатії та вирішення конфліктів.

Інші великі світові держави та традиційні західні союзники США відмовилися приєднатися до ради директорів, яку, за словами Трампа, постійні члени повинні допомогти фінансувати, виплативши по $1 мільярду кожен, або реагуючи обережно, або відхиливши запрошення.

Під час виступу Трампа в кімнаті були присутні представники країн, представлених як члени-засновники. Однак агентство Reuters не змогло одразу виявити жодних представників урядів інших провідних світових держав, Ізраїлю чи Палестинської автономії.

Як пише Al Jazeera, загалом, за даними видання, документ підписали 19 країн, але вони не називаються.

Видання The Washington Post повідомляє, що до Ради приєдналося вже 22 члени: Албанія, Єгипет, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Йорданія, Косово (незалежність не визнана Україною), Кувейт, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан та В'єтнам.

Усього до Ради миру було запрошено близько 60 лідерів, 35 з яких висловили згоду на приєднання.

Теги: #церемонія #ради_миру #трамп #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 22.01.2026
У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

13:38 22.01.2026
Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

11:34 22.01.2026
Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

11:16 22.01.2026
Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

20:32 21.01.2026
Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

18:14 21.01.2026
Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

10:09 21.11.2025
В Україні відбулася перша церемонія вручення національної відзнаки "Родина для кожної дитини. Better Care Awards"

В Україні відбулася перша церемонія вручення національної відзнаки "Родина для кожної дитини. Better Care Awards"

18:56 11.11.2025
11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

09:41 29.08.2025
На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

10:05 26.08.2025
Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

ОСТАННЄ

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні права на мирні зібрання в Криму – Представництво президента в АРК

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, постраждали 5 людей – ОВА

Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА