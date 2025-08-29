На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що є першим похованням на території меморіалу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія відбулася у присутності президента України Володимира Зеленського.

Так, зранку у пʼятницю пройшло поховання пʼятьох невідомих солдат. Наступні невідомі солдати за попередньою інформацією будуть поховані у суботу, 30 серпня. В подальшому такі церемоніали поховання будуть відбуватися на регулярній основі.

Також із сьогоднішнього дня родини загиблих, імена яких встановлені, можуть звертатися в адміністрацію НВМК для організації поховання на відведених секторах, або колумбаріях.

На НВМК можна ховати загиблих військовослужбовців - учасників бойових дій (зокрема, Героїв України, повних кавалерів орденів), ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, воїнів-миротворців), а також видатних борців за незалежність України у XX столітті.

Крім того, із сьогоднішнього дня меморіальне кладовище відкрите для відвідування.

Серед іншого, на вході в НВМК представлені зразки тимчасових намогильних плит, які будуть використовуватися в подальшому.

На сьогодні на НВМК завершено будівництво першого пускового комплексу першої черги меморіального кладовища. Зокрема, підготовлено 6 тис. місць (загалом буде передбачено до 120-130 тис. місць). Також зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.

На сьогодні будівництво першої черги триває: уже закладено фундамент для адміністративної будівлі та Будинку трауру, споруджується господарський блок, Центральна площа з Меморіальним садом, вхідна брама, зони відпочинку та благоустрій території.

Також на території меморіалу створюється Алея лип — як символічна дорога пам’яті. Уже висаджено 40 дерев, а загалом передбачено алею зі ста лип.

Колумбарії, зведені на території кладовища, виконують функцію стін пам’яті, де спочиватимуть урни з прахом Захисників і Захисниць. Колумбарії прикрашені військовим тризубом, відомим як "тризуб Петлюри". Цей знак був започаткований у 1919 році в Армії УНР і є свідченням тяглості українських військових традицій.

Окреме місце на території кладовища займає сектор поховань невідомих Захисників і Захисниць, для загиблих воїнів, чиї імена поки що не встановлені.

Наступні шість черг передбачають проведення архітектурних і скульптурних конкурсів для таких споруд, як: музейно-виставковий комплекс, каплиця, Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць та інших монументальних споруд.

Після ряду обговорень і дискусій, було узгоджено стандарт уніфікації поховань. Зокрема, усі вони матимуть єдиний вигляд та розташування. Спочатку встановлюється тимчасова намогильна споруда, створена за мотивами козацьких хрестів XV–XVI століття, які дослідники фіксували на старовинних кладовищах. Через рік, після природного осідання ґрунту, на її місці з’являється постійний надгробок — у вигляді козацького хреста або прямокутної таблички, що обирається родиною загиблого.

З Києва до/з НВМК кожні декілька години курсуватиме безкоштовний автобус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом. 20 червня в Мінветеранів знову заявили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

2 липня тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.