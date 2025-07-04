У повторному тендері на будівництво 2-ої черги НВМК знову перемогла "Будівельна фірма Паритетбудінвест"

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" визначила переможця повторного тендера на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) в межах Гатненської територіальної громади (Фастівський р-н Київської обл).

Згідно з інформацією на ресурсі ProZorro, у торгах брала участь лише ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" (Чорноморськ, Одеська обл.), яка й перемогла, як і попереднього разу, з пропозицією 1,211 млрд грн. (в перших торгах брали участь ще компанії "Група компаній "Автострада" і "Будівельна фірма Преміумстандартбуд").

Наразі договір з підрядником очікує на підписання.

Як повідомляв сайт "Наші гроші", власниками "Будівельної фірми Паритетбудінвест" є Артем Соболєв та Аркадій Іллящук.

"Іллящук раніше був помічником депутата Одеської міськради Валентина Гапуніча, який у минулому представляв партію "Довіряй ділам" Геннадія Труханова, а у 2010 році був обраний від "Партії регіонів", - розповіло медіа.

Повторний тендер на будівництво другої черги НВМК в межах Гатненської територіальної громади було оголошено 17 червня 2025 року. Очікувана вартість робіт становила 1,316 млрд грн.

До цього Комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала держустанову "Національне військове меморіальне кладовище" скасувати рішення про визначення ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" переможцем попереднього тендеру на будівництво 2-ої черги НВМК, так як тендерна пропозиція не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. 16 червня рішення АМКУ було виконано, шляхом скасування рішення про визначення переможця.

Друга черга будівництва складатиметься із шести пускових комплексів, зведення котрих планується завершити до кінця 2026 року. Зокрема, під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, меморіальну будівлю, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи, також буде прокладено інженерні мережі, збудовано проїзди, облаштовано освітлення, крім того, продовж побудови усіх шести пускових комплексів територію озеленюватимуть.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

В НВМК 31 грудня 2024 року заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво 1-го пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом.

20 червня в Мінветеранів заявили, що аерші почесні поховання (перепоховання) на території НВМК плануються найближчим часом.

2 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.