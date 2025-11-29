На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських Захисників, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

"Станом на 29 листопада на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 38 поховань загиблих (померлих) Захисників, зазначених у частині першій статті 15-1 закону "Про поховання та похоронну справу", 8 з яких – в колумбарній стіні, та 147 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України відповідно до статті 15-2 закону", - розповіли агентству у міністерстві.

Зазначається, що державна установа "НВМК" перебуває у постійному контакті з родинами полеглих, які протягом багатьох років чекали на можливість гідного поховання.

"Наразі до ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" вже звернулися десятки родин полеглих Захисників України із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК. Процес поховань є постійним: звернення надходять регулярно і їхня кількість поступово зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми підтримуємо з ними зв’язок, щоб забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників і належно вшанувати їхню пам’ять", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК. В жовтні Київський апеляційний суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

За перший місяць на НВМК відбулося 108 поховань українських Захисників: 11 упізнаних і 97 Захисників, чиї імена поки залишаються невідомими.