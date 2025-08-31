Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій буде похований на Личаківському цвинтарі у Львові у вівторок 2 вересня, панахида за ним відбудеться напередодні в Соборі святого Юра, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас. У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі. Вічна пам’ять", - написав Садовий в Телеграм.

Як повідомлялося, народний депутат, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером Верховної Ради. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.