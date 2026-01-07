Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

Львівська обласна військова адміністрація (ОВА) найближчими днями проведе перевірку всіх об’єктів критичної інфраструктури на предмет готовності працювати в умовах відключення світла, повідомив голова ОВА Максим Козицький після заяв мера Львова Андрія Садового щодо неправомірності відключення міського електротранспорту та медичних закладів від електрики під час застосування погодинних графіків.

"З огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури", – написав він у Facebook у середу.

Козицький пояснив, що, згідно з рішеннями уряду, ухваленими ще в липні 2024 року, до об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.

"Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу – понад рік, щоб підготуватися: встановити генератори, забезпечити запас пального, переглянути схеми резервного живлення, привести об’єкти у відповідність до нових вимог", – зазначив Козицький.

За його словами, Львівська ОВА неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, в тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

Зі свого боку керівник "Львівелектротрансу" Василь Пецух у коментарі LVIV.MEDIA пояснив, що відключення сталися через постанову Кабміну щодо визначення критичності підприємств, яка набула чинності декілька днів тому, і зараз місто оперативно готує документи, щоб довести критичність підприємства.

"Виявляється, була нова постанова, яка вийшла два дні тому, і треба було скоренько внести дані, аргументи, які переконують, що ми є дійсно критичні. Ми оперативно робимо цю інформацію", – зазначив керівник "Львівелектротрансу".

Пецух додав, що фахівці намагалися стабілізувати рух громадського транспорту, однак уникнути колапсу не вдалося.

"Зараз ситуація трохи стабілізувалася, хоча ще одна підстанція на Науковій не працює – це Стрийська, Гашека, Наукова. Туди не їздять тролейбуси. Там є технічна можливість забезпечити з іншої підстанції. Ведуться роботи. Що скорше спрацює – або нас включать або ми за допомогою електриків підключимо цю ділянку", – розповів Пецух.

Як повідомлялося, сьогодні зранку мер Львова Андрій Садовий заявив про неприпустимість застосовувати графіки відключень е/е до лікарень та електротранспорту, на які їх перевели в ніч на 7 січня. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Садовий пояснив, що місто готове до тривалих відключень електроенергії в аварійному режимі й має альтернативні джерела живлення, але висловив думку, що за "звичайних умов" (відсутності атак РФ, аварійних знеструмлень), зокрема, медичні заклади та електротранспорт відключатися не мають.

Пізніше Садовий зазначив, що після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко було відновлено подачу електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури.

На брифінгу о 13.30 у Львові він заявив, що попри заяву Свириденко про пряму заборону відключати заклади охорони здоров’я, закріплену рішенням уряду про забезпечення постачання електроенергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року, у місті залишаються відключеними лікарні, котрі змушені працювати на альтернативних джерелах. Також було обмежено рух трамваїв і тролейбусів.

Кабінет міністрів постановою від 24 грудня 2025 року №1744 зобов’язав обласні та Київську міськдержадміністрацію (військові адміністрації) до 30 грудня переглянути та затвердити переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, та терміново передати на погодження Державній інспекції енергетичного нагляду.

Одним з нововведень до порядку є те, що місцеві органи влади мають погоджувати з Держенергонаглядом підготовлені ними переліки об’єктів з пріоритетним енергозабезпеченням, надавши детальну інформацію по кожному з них та обгрунтування необхідності включення до такого переліку. Крім того, уряд уточнив умови для забезпечення пріоритетного електропостачання, вказавши, що приєднана потужність таких об’єктів має бути не менше 100 кВт, за винятком аварійно-рятувальних формувань ДСНС, щодо яких це обмеження не застосовується. В цілому до переліку об’єктів з пріоритетним електропостачанням належать об’єкти критичної інфраструктури, внесені у відповідний реєстр, об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними Міноборони, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Національною поліцією, ДСНС та центральним управлінням СБУ, а також технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Крім того, це населені пункти, розташовані в 20-км зоні вздовж державного кордону з РФ або в 20-км зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.