Інтерфакс-Україна
Події
04:00 09.01.2026

Ракета, якою ворог атакував Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год – ОК "Захід"

1 хв читати

Атакуючи Львів російські агресори застосували балістичну ракету, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії, повідомляє Оперативне командування "Захід".

"Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Тип ракети буде встановлено після вивчення всіх її елементів", – зазначили в командуванні.

У повідомленні підкреслено, що всі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів та роблять усе можливе для захисту рідної землі.

Як повідомлялося, у Львівській області зазнав атаки обʼєкт критичної інфраструктури, в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.

Повітряні Сили ЗСУ в свою чергу інформували, що близько 23:30 по всій територі країни була оголошена ракетна небезпека через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр": "Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється".

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців дочекатися офіційної інформації від військових щодо того, чи був удар по місту завданий "Орєшніком". Натомість лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові показали, що рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі перебуває в межах норми.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CJPT1xHkX/?mibextid=wwXIfr

Теги: #львів #атака #ракета

