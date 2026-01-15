Інтерфакс-Україна
Події
09:49 15.01.2026

Окупанти вночі влучили у дитячий майданчик у Львові, без постраждалих – обладміністрація

1 хв читати

У Львові у ніч на четвер, 15 січня, зафіксовано влучання бойовим безпілотником у дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"У ніч на 15 січня 2026 року окупанти атакували бойовим безпілотником дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. На щастя, комунальні працівники, які поруч прибирали сніг, не постраждали", - написав він у телеграм.

За його словами, у житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна. У пам’ятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі.

Він також повідомив, що через атаку є тимчасові зміни в курсуванні транспорту у Львові. Електропостачання для населення області подають за погодинними графіками відключень. Інші системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

"На дорогах державного та місцевого значення проїзд забезпечений, покриття засніжене", - додав він.

Теги: #львів #бпла_рф

