10:42 15.01.2026

Мін’юст розпочав експертні дослідження для виробників безпілотних систем і засобів РЕБ

Фото: Міноборони України

Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України розпочав проведення експертних товарознавчих досліджень щодо безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та їх складових частин українського виробництва.

"Новий вид експертних досліджень орієнтований на виробників і постачальників, які беруть участь у процедурах закупівель, укладають державні контракти або проходять етапи погодження ціноутворення", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Як зазначається, метою проведення досліджень є підтвердження економічної доцільності ціни, визначення обґрунтованої орієнтовної вартості виробу, мінімізація ризиків зауважень з боку контролюючих органів, а також забезпечення виробників і постачальників незалежним експертним документом для використання у взаємодії з державними замовниками.

"Дослідження проводяться щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА), безпілотних авіаційних комплексів (БПАК), засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, а також окремих компонентів і складових частин таких виробів", - повідомляє Мін’юст.

Експертне товарознавче дослідження здійснюється на підставі наданих замовником документів, зокрема затверджених технічних умов, тактико-технічних характеристик, комплектації та розрахунку ціни виробу.

За результатами проведення дослідження замовник отримує висновок експерта.

Мінімальний строк виконання дослідження становить 7 робочих днів за умови надання повного пакета документів та оперативного оформлення в місті Києві.

Теги: #реб #мінюст #безпілотні_системи

