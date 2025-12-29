Інтерфакс-Україна
Події
17:25 29.12.2025

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

Фото: https://mod.gov.ua

Оператори критичної інфраструктури зі сфер енергетики та оборонно-промислового комплексу вже закупили та встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) в рамках експерименту Міністерства оборони України.

Це обладнання вже передано в безоплатну експлуатацію ЗСУ та захищає об’єкти цих підприємств, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Перші оператори критичної інфраструктури у сфері енергетики й ОПК вже закупили та встановили засоби РЕБ для захисту власних об’єктів. Ця ініціатива реалізовується Міністерством оборони на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача. Обладнання вже працює на захисті об’єктів. Це приклад того, як держава, бізнес та Українське військо працюють разом для посилення захисту країни", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зокрема, розроблено та ухвалено форму договору про передачу в безоплатну експлуатацію засобів РЕБ, визначено план дій для розширення переліку засобів РЕБ, зібрано зворотний зв’язок від операторів критичної інфраструктури про наявні та очікувані практичні труднощі участі в експерименті. Також визначено порядок актуалізації даних про характеристики засобів повітряного нападу ворога, щоб враховувати у моделюванні загроз нові засоби РЕБ одразу після підтвердження їх ефективності.

Для участі в експерименті підприємство має звернутися до Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ щодо посилення протиповітряного прикриття об’єкту. ГУРтаКБ здійснює моделювання загроз та надає декілька варіантів обладнання, встановлення якого дозволить здійснити радіоелектронне прикриття об’єкту.

Після цього підприємство отримує право купити чи імпортувати таке обладнання у необхідній кількості, а згодом його встановити. У той же час підприємство не може самостійно застосовувати потужні засоби РЕБ, адже це зброя, яка може вивести з ладу інше військове обладнання. Тому ГУРтаКБ повідомляє підприємство про військову частину, вповноважену застосовувати засоби РЕБ у відповідній місцевості.

Підприємство укладає договір про безоплатну експлуатацію з такою військовою частиною. Військова частина підключає ці засоби РЕБ до загальнодержавної системи ППО та застосовує їх для прикриття об’єкту критичної інфраструктури.

Підприємство лишається власником засобів РЕБ. Тому обладнання не може бути переміщено в інший регіон або для прикриття іншого об’єкту.

