16:39 19.01.2026
У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар
Фото: ДСНС Харківщини
У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російських КАБів, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, одна жінка загинула, ще одна людина, за попередніми даними, вважається зниклою без вести.