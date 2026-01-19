У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російських КАБів, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, одна жінка загинула, ще одна людина, за попередніми даними, вважається зниклою без вести.