Інтерфакс-Україна
Події
16:39 19.01.2026

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

1 хв читати
У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар
Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російських КАБів, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих продовжує зростати. На цю хвилину - 8 поранених", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, одна жінка загинула, ще одна людина, за попередніми даними, вважається зниклою без вести.

Теги: #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 19.01.2026
У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

15:50 19.01.2026
Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

15:24 19.01.2026
Харків під атакою російських КАБів

Харків під атакою російських КАБів

11:52 19.01.2026
Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

11:06 19.01.2026
Об'єкт критичної інфраструктури Харкова зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару

Об'єкт критичної інфраструктури Харкова зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару

03:41 19.01.2026
У Харкові під час катання з гірки загинула 70-річна жінка - поліція

У Харкові під час катання з гірки загинула 70-річна жінка - поліція

10:32 18.01.2026
Троє цивільних загинули,ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби у Харківській області - ОВА

Троє цивільних загинули,ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби у Харківській області - ОВА

01:22 18.01.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

19:35 17.01.2026
Росіяни вдруге за день атакували критичну інфраструктуру Харкова – мер

Росіяни вдруге за день атакували критичну інфраструктуру Харкова – мер

18:52 17.01.2026
Російський БпЛА поцілив у нежитлову будівлю в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський БпЛА поцілив у нежитлову будівлю в Харкові, даних щодо постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА