Інтерфакс-Україна
Події
17:32 19.01.2026

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

1 хв читати
САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася з позовом до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів, які належать колишньому начальнику Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), та їх стягнення в дохід держави, повідомляє САП.

"Підставою для позову стали результати моніторингу способу життя, який здійснювало НАЗК, та докази, одержані прокурором і НАБУ", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, під час моніторингу НАЗК з’ясувало, що посадовець впродовж 2022-2024 рр., перебуваючи на посаді, набув у власність квартиру в клубному будинку в Кременчуці, автомобілі Toyota Land Cruiser Prado та Toyota RAV-4, останній із яких він згодом продав, грошові кошти, походження яких він не зміг пояснити.

"Загальна вартість активів сягає понад 4 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Проаналізувавши майновий стан ексначальника РТЦК та СП, членів його сім’ї та родичів, НАЗК дійшло висновку про неможливість набуття зазначених вище активів за рахунок законних доходів.

Теги: #тцк #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 19.01.2026
Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

11:48 16.01.2026
Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

23:11 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

22:52 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

14:34 07.01.2026
САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

10:28 07.01.2026
ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

15:01 06.01.2026
Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

20:17 02.01.2026
На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

15:29 01.01.2026
САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА