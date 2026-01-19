САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася з позовом до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів, які належать колишньому начальнику Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), та їх стягнення в дохід держави, повідомляє САП.

"Підставою для позову стали результати моніторингу способу життя, який здійснювало НАЗК, та докази, одержані прокурором і НАБУ", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, під час моніторингу НАЗК з’ясувало, що посадовець впродовж 2022-2024 рр., перебуваючи на посаді, набув у власність квартиру в клубному будинку в Кременчуці, автомобілі Toyota Land Cruiser Prado та Toyota RAV-4, останній із яких він згодом продав, грошові кошти, походження яких він не зміг пояснити.

"Загальна вартість активів сягає понад 4 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Проаналізувавши майновий стан ексначальника РТЦК та СП, членів його сім’ї та родичів, НАЗК дійшло висновку про неможливість набуття зазначених вище активів за рахунок законних доходів.