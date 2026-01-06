Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на суму понад 3,8 млн грн.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що таким чином ВАКС частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів екскерінвика ТЦК та СП.

"Йдеться про: будинок із земельною ділянкою вартістю понад 1,8 млн грy та 253 тис. грн відповідно, два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця, $20 тис., набуті ним разом із дружиною", - зазначається в повідомленні.

За інформацією відомства, суд постановив стягнути в дохід держави будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів — 786 тис. грн.

В ДБР уточнюють, що аналіз доходів і видатків посадовця та його сім’ї засвідчив, що придбати це майно за рахунок законних доходів було неможливо.

"Також встановлено, що активи купували за готівку, тоді як родина переважно витрачала підтверджені доходи у безготівковій формі", - повідомляють в ДБР.

Перевірка інших посадовців триває.