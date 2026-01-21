Інтерфакс-Україна
14:12 21.01.2026

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

Фото: https://t.me/suspilnenews

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко, повідомляє "Суспільне".

"ВАКС частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко, утім арештував майно чоловіка та наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку", - йдеться в повідомленні "Суспільного в телеграм-каналі в середу.

Захист Тимошенко, згідно з повідомленням, планує оскаржити це рішення.

Як повідомлялося, в судовому засіданні Тимошенко попросила суд не арештовувати її рахунок і в цілому закрити справу за відсутністю складу злочину.

"Арешт рахунку не дозволить мені нормально жити, нормально працювати", - сказала вона, додавши, що в неї є єдиний гривневий рахунок в "Ощадбанку".

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки.

14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

