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16:32 24.04.2024

На все майно ексголови Верховного Суду Князєва накладено арешт - Мін'юст

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На все майно ексголови Верховного Суду Князєва накладено арешт - Мін'юст

Державна виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт на все майно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, повідомив заступник міністра юстиції з виконавчої служби Андрій Гайченко.

Як повідомляється на сторінці Мін'юсту у фейсбуці в середу, таке рішення ухвалено у зв'язку з невиконанням ексголовою суду постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906,6 тис. грн.

Також Державна виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

"У разі відсутності коштів на рахунках боржника та в разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", - сказав Гайченко.

У Мін'юсті повідомляють, що їм відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано чотири одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2023 р. НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення в питаннях одержання подарунків стосовно Князєва, який орендував елітну квартиру в центрі Києва за ціною, значно нижчою від ринкової, – за 1 тис. грн. 27 грудня суд визнав Князєва винним у порушенні обмежень щодо подарунків, зобов'язав його сплатити штраф у 2,55 тис. грн. та конфіскував подарунок на суму 906,6 тис. грн.

"Згідно з ч. 2 ст. 23 закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткові мінімуми для працездатних осіб. У порушення цієї заборони суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири в Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн", - наведено в повідомленні аргументи у справі.

18 травня 2023 р. правоохоронці заарештували Князєва за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Суд уже кілька разів зменшував розмір застави Князєву, нині вона становить 45 млн грн. На початку жовтня правоохоронці завершили слідство у справі колишнього голови Верховного Суду, а 31 січня 2024 року Князєва було звільнено з-під варти під заставу. Князєва на час судового розгляду в його справі відсторонено від здійснення правосуддя.

Теги: #арешт_майна

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