Інтерфакс-Україна
Події
13:58 19.01.2026

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, зокрема командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко доповів щодо системи протидії "шахедам", разом із міністром оборони Михайлом Федоровим буде реалізована трансформація цієї системи.

"Міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми. Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії "шахедам" – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

Також під час селектору були визначені окремі завдання для Служби безпеки України.

Президент зазначив, що найскладніша ситуація з енергетикою у Києві й області, зокрема у Білій Церкві, Василькові, Борисполі, також у Харкові та області, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові та області, на Сумщині, у Одесі та області.

"Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній", - додав Зеленський.

