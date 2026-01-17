Інтерфакс-Україна
13:02 17.01.2026

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення та збільшити обсяг імпорту електрики.

"Провів спеціальний енергетичний селектор. Доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості нашим містам і громадам", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Зеленський висловив вдячність ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз.

"Географія роботи – вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше – Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область. Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини", - додав він.

"Друге – доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків", - наголосив президент.

За його словами, Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112.

"Третє – потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", - наголосив він.

Також повідомив про окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. "Будуть рішення", - сказав Зеленський.

