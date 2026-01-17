Інтерфакс-Україна
12:49 17.01.2026

Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

У Миколаївській області заклади освіти з 19 січня працюватимуть у такому режимі: 153 (39%) - очно, 92 (23%) - змішано, 79 (20%) - дистанційно, 68 (18%) прийняли рішення про продовження канікул, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Так, з понеділка 19 січня заклади освіти Миколаївщини працюватимуть у такому режимі: заклади загальної середньої освіти: 153 (39%) - очно, 92 (23%) - змішано, 79 (20%) - дистанційно, 68 (18%) - прийняли рішення про продовження канікул; - заклади професійної освіти: дистанційно - 5, змішано – 16, прийняли рішення про продовження канікул - 2 заклади", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, відпрацювання занять буде здійснено шляхом організації навчання у суботні дні, або скасування весняних канікул, або навчання у червні.

Також Кім повідомив про роботу Пунктів незламності. Станом на сьогодні в області функціонують 402 Пункти незламності. Цілодобово працюють локації створені ГУ ДСНС України, ГУ Нацполіції та АТ "Укразалізниця" - це 49 пунктів. Пункти незламності, створені органами місцевого самоврядування та бізнесом, працюють згідно визначених графіків. В разі необхідності будемо розглядати можливість переведення на цілодобовий режим.

Інформацію про Пункти незламності, що функціонують в Миколаївській області, відображено в мобільному додатку "Дія". За період з 2022 року по 16 січня 2026 Пунктами незламності скористалися на Миколаївщині – 91994 людей.

