Інтерфакс-Україна
Події
12:55 17.01.2026

У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

1 хв читати

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України.

"Масово поширюється лист про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України, оформлений як "офіційне повідомлення". Насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що це елемент гібридної війни, де об’єкт атаки — не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні.

Теги: #відключення_світла #цпд #фейк

