18:14 02.01.2026

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

НЕК "Укренерго" у суботу обмежуватиме електропостачання у більшості регіонів України.

"Завтра, 3 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, зазначили у НЕК.

 

Теги: #відключення_світла

