Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Колишній заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації (Харківська обл), який одночасно обіймав посаду заступника голови комісії з розгляду питань компенсації за зруйноване житло і є депутатом міськради VIII скликання отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених умежах державної програми "єВідновлення".

"Посадовцю повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Раніше щодо цього ж посадовця до суду вже було направлено обвинувальний акт за вчинення аналогічних злочинів за такою ж схемою ", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у грудні 2023 року на прохання місцевої мешканки фігурант погодився допомогти їй отримати виплати за програмою "єВідновлення" за приватний будинок в Ізюмі, який вона придбала вже після деокупації міста. Жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката.

Відповідно до законодавства вона не мала на це права, оскільки не була власницею майна на момент його пошкодження бойовими діями, а саме житло не зазнало значних руйнувань і підлягало відновленню шляхом ремонту. Аби обійти ці обмеження та штучно збільшити обсяг руйнувань для отримання коштів за державною програмою, посадовець порадив жінці самостійно "добити" будинок. Водночас він гарантував, що комісія ухвалить позитивне рішення.

За його вказівкою жінка залучила знайомого, який за допомогою інструментів розбив стіни, вікна та перекриття будівлі. У такий спосіб було імітовано наслідки обстрілів.

Після цього посадовець забезпечив ухвалення позитивного рішення. У лютому 2024 року на підставі фіктивних даних жінці видали житловий сертифікат на суму понад 2,1 млн гривень. Уже в травні вона придбала за ці кошти квартиру в Одесі.

Жінці повідомлено про підозру у пособництві вказаному злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).