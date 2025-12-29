П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування.

"За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів", - повідомляється на сайті НАБУ.

За інформацією правоохоронців, для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти.

Підозрювані у створенні організованої злочинної групи – п'ять народних депутатів України, всім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди (стаття 368), вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 28), або іншими кваліфікуючими ознаками, що стосуються особливо відповідального становища службової особи чи неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.