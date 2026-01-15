Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

Інформації про нібито проведення допиту співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча в Ізраїлі в антикорупційних органах України немає, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

Про це він повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану в четвер, трансляцію якого веде на ютюб-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Відповідаючи на питання щодо того, чи справді Міндіч був допитаний в Ізраїлі наприкінці грудня минулого року працівниками ФБР, Кривонос сказав: "Відповідної інформації немає".

На уточнююче питання про те, чи є співпраця з американськими колегами по справі "Мідас" та чи зверталися українські антикорупційні органи про допомогу, Кривонос зазначив, що це є таємницею досудового розслідування.

Також він додав, для самої процедури допиту Міндіча у слідства немає можливості.

Як повідомлялось, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Kt_9FtXfvRk