Інтерфакс-Україна
Події
13:43 25.11.2025

НАБУ з’ясовує, хто просив прикордонника сприяти Міндічу в швидкому проходженні кордону – директор НАБУ

2 хв читати
НАБУ з’ясовує, хто просив прикордонника сприяти Міндічу в швидкому проходженні кордону – директор НАБУ
Фото: nashigroshi.org

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) знайшло талон, за яким пропускали фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча на пункті пропуска "Грушів", з позначкою "К", що означає допомогу в швидкому проходженні контролю, та з’ясовує, хто прийняв таке рішення, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

"Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали. На ньому буковка "К" – контроль – стоїть. І так, документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав", – сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

Кривонос відкинув усі обвинувачення в бік НАБУ у сприянні виїзду Міндіча за кордон.

Директор НАБУ пояснив, що у таких випадках Бюро не використовує інформування Державної прикордонної служби про важливих фігурантів розслідування, оскільки побоюється ризику витоку інформації.

"Ми не контролювали його переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Тому що, якби ми контролювали його телефон, ризик витоку інформації був би високий… Наше інформування Прикордонної служби про те, що тут така-то особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон", – повідомив Кривонос.

На його думку, у випадку інформування Держприкордонслужби це не зупинило б цю особу.

"Ніхто б не чекав, поки ми будемо їхати півтори години з Львівського територіального управління його затримувати чи не затримувати", – вважає директор НАБУ.

 

Теги: #міндіч #кривонос #мідас #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 25.11.2025
Підозрювані члени злочинної організації мали довідки на детективів НАБУ - Абакумов

Підозрювані члени злочинної організації мали довідки на детективів НАБУ - Абакумов

14:32 25.11.2025
НАБУ знає власників "анонімних" телеграм-каналів та допускає оплату їхніх послуг бронюванням від мобілізації

НАБУ знає власників "анонімних" телеграм-каналів та допускає оплату їхніх послуг бронюванням від мобілізації

14:19 25.11.2025
Директор НАБУ спростовує вплив геополітики на строки публікації матеріалів у справі "Мідас"

Директор НАБУ спростовує вплив геополітики на строки публікації матеріалів у справі "Мідас"

13:57 25.11.2025
Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

13:53 25.11.2025
Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

13:38 25.11.2025
Директор НАБУ про перешкоди операції "Мідас": на наших співробітників збирають дані, від фінмоніторингу немає звітів

Директор НАБУ про перешкоди операції "Мідас": на наших співробітників збирають дані, від фінмоніторингу немає звітів

13:15 25.11.2025
Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

13:00 25.11.2025
Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

12:53 25.11.2025
Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

14:33 22.11.2025
ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

ОСТАННЄ

Один з будинків, що зазнали руйнувань під час ракетної атаки РФ по Тернополю, не підлягає відновленню

Освітній комітет Ради не наполягає на переведенні вчителів на строкові контракти і збільшенні тижневого навантаження

СБУ затримала неповнолітнього агента РФ, який вчиняв підпали на інфраструктурних об'єктах Кіровоградщини

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА