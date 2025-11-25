НАБУ з’ясовує, хто просив прикордонника сприяти Міндічу в швидкому проходженні кордону – директор НАБУ

Фото: nashigroshi.org

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) знайшло талон, за яким пропускали фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча на пункті пропуска "Грушів", з позначкою "К", що означає допомогу в швидкому проходженні контролю, та з’ясовує, хто прийняв таке рішення, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

"Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали. На ньому буковка "К" – контроль – стоїть. І так, документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав", – сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

Кривонос відкинув усі обвинувачення в бік НАБУ у сприянні виїзду Міндіча за кордон.

Директор НАБУ пояснив, що у таких випадках Бюро не використовує інформування Державної прикордонної служби про важливих фігурантів розслідування, оскільки побоюється ризику витоку інформації.

"Ми не контролювали його переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Тому що, якби ми контролювали його телефон, ризик витоку інформації був би високий… Наше інформування Прикордонної служби про те, що тут така-то особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон", – повідомив Кривонос.

На його думку, у випадку інформування Держприкордонслужби це не зупинило б цю особу.

"Ніхто б не чекав, поки ми будемо їхати півтори години з Львівського територіального управління його затримувати чи не затримувати", – вважає директор НАБУ.