13:02 18.12.2025

Понад половину українців, які знають про справу "Мідас", вважають Зеленського відповідальним за дії Міндіча - КМІС

Менше чверті (22%) українців нічого не чули про розслідування корупції в енергетичній сфері за участі державних високопосадовців, 77% знають, але лише 35% досить багато про нього чули і розуміють суть, а 42% щось чули, але не мають цілісного уявлення, свідчать результати соціологічного дослідження про суспільне сприйняття антикорупційного розслідування в рамках "плівок Міндіча", проведеного з 26 листопада по 13 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам, які знають про це розслідування, ставилися додаткові запитання. 71% з них стверджують, що на їх думку воно є обґрунтованим і згадані корупційні дії скоріше за все дійсно мали місце. Натомість 15% вважають, що розслідування є сумнівним і його основною метою є тиск на вище керівництво держави, стільки ж не змогли визначитися із своєю думкою.

Також серед тих, хто знає про розслідування, 59% вважають, що президент України несе особисту відповідальність за корупційні дії співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Не вважають президента особисто відповідальним 30%, 11% не змогли визначитися.

Дві третини (67%) вважають, що рівень корупції в Україні після повномасштабного вторгнення РФ збільшився, хоча у вересні 2025 року, до розслідування корупції в сфері енергетики, так вважали навіть більше – 71%. Вважають, що рівень корупції не змінився 19%, а ще 7% вважають, що він навіть знизився.

"Антикорупційне розслідування в рамках "плівок Міндіча" справедливо обурило українську громадськість. Водночас ми би хотіли звернути увагу, що при цьому все одно більшість українців (59%, у вересні – 56%) продовжують вважати, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією і є позитивні зрушення. А частка тих, хто вважає Україну "безнадійно корумпованою", навіть знизилася. Також якщо говорити про вплив на довіру президенту, то рівень довіри знизився на близько 10%, але у грудні вже відновився на тлі мирних перемовин… Українська влада, безумовно, має зробити правильні висновки і продовжити ухвалювати рішення, які би надали громадськості докази, що вона (влада) прихильна до подолання корупції", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних регіонах України серед 1000 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50% та 1,8% - для показників, близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

