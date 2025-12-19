Майже половина підприємців не відчули впливу "Нацкешбеку", 22% оцінюють його позитивно - опитування ІЕД

Програма "Національний кешбек" не вплинула на діяльність 41,9% опитаних підприємств, негативно її вплив оцінюють 0,2%, 21,2% не брали в ній участі, ще 14,8% складно оцінити її вплив, свідчать результати опитування "Економічні тенденції з точки зору бізнесу (листопад 2025)", проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

"У харчовій промисловості 40,3% підприємств зауважили позитивний вплив. Також більш позитивні оцінки, ніж в середньому за вибіркою, дали підприємства поліграфічної промисловості (25%) та виробництва тканин, одягу чи взуття (23,2%). У хімічній промисловості (20%) зафіксовано вплив, близький до середнього", - наводяться в дослідженні слова виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків.

Зазначається, що у галузевому розрізі найбільш нейтральні оцінки зафіксовані серед підприємств металургії (75,9%), хімічної промисловості (72,5%) та машинобудування (70,2%). Натомість позитивні очікування більш характерні для поліграфічної (25%) та харчової (20,8%) промисловості.

За словами Кузяків, розмір підприємства також суттєво впливає на оцінку ефективності програми, тому серед тих, хто позитивно оцінює ефект від програми, 30,8% - середній бізнес та 31,5% - великий.

"Якщо програма й була спрямована на підтримку бізнесу, то точно не малого. Лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу побачили позитивний вплив "Національного кешбеку" на свою діяльність", - підкреслила виконавча директорка ІЕД.

Загалом, оцінюючи програму, 62,3% підприємств не очікують від неї жодного впливу, 11,9% прогнозують позитивний ефект.

Аналогічні очікування бізнес має і щодо ефекту програми "Зимова підтримка". В ІЕД зауважили, що дизайн програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі (3,3% позитивних очікувань), ані на мікропідприємства (3,2%), для середніх та великих підприємств цей показник становить 19,5% і 18% відповідно

Щодо впливу від цієї програми, то 11,9% очікують для своїх підприємств позитивного впливу, 62,3% не очікують жодного впливу, а 25,8% зазначили, що їм важко це оцінити.

Опитування проводилося з 19 по 28 листопада 2025 року, в ньому взяли участь 485 підприємств, які розташовані у 21 із 27 регіонів України.