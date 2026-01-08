Інтерфакс-Україна
Події
15:18 08.01.2026

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Фото: Запоріжсталь

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" (ЗСС) через масовану дронову атаку ворога по енергетиці країни у Запорізькій області  7 січня знову зупинив виробництво через блекаут.

Згідно з інформацією комбінату в четвер, як й інші споживачі електроенергії в регіоні, він втратив зовнішнє енергоживлення і був змушений призупинити всі виробничі процеси.

При цьому відзначається, що команда комбінату оперативно вжила антикризові заходи для безпечного зупинення обладнання, що дало можливість уникнути техногенних аварій унаслідок раптового знеструмлення.

"Наразі колектив підприємства працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі. В умовах обмеженого енергоживлення виконуються регламентні роботи на основних агрегатах з метою підготовки до поетапного та безпечного рестарту виробничого процесу, який стане можливим тільки після відновлення зовнішнього енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, внаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня 2025 року було повністю знеструмлено меткомбінат "Запоріжсталь", що призвело до аварійного зупинення виробництва. У складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій. Завдяки своєчасному реагуванню та злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

"Запоріжсталь" — одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #запоріжсталь #блекаут

