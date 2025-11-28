Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

Місто Славутич зашилосяя без світла через ворожий удар по енергообʼєкту, повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ввечері у п’ятницю.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, повідомляють енергетики!