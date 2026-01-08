У танкера Marinera/Bella 1 виявився російський власник – ЗМІ

Захоплений Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) нафтовий танкер Marinera/Bella 1 належить російській компанії "Буревестмарин", про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та російського державного реєстру юридичних осіб, пише "Новая газета Европа".

За інформацією, директором та єдиним власником "Буревестмарин" є підприємець з окупованого Криму Ілля Бугай, компанія була зареєстрована в Рязані (РФ) всього пів року тому.

"Втім, схоже, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна знайти кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов’язаних з судноплавством. Бугай також обіймає посаду генерального директора в компанії "Руснефтехимторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами. У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів, потім виручка сильно скоротилася, і в 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2008 році Бугай закінчив так званий "Кримський федеральний університет", а зараз проживає в Москві.

Marinera/Bella 1 з червня 2024 року перебуває під санкціями США за перевезення вантажів в інтересах ліванського ісламістського угруповання "Хезболла". На момент внесення до санкційного списку, за даними американського Мін’юсту, Bella 1 належала панамській компанії Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Ця компанія, в свою чергу, раніше потрапила під американські санкції за співпрацю з Силами "Кудс" — воєнізованим крилом іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Як повідомлялось, Європейське командування ЗС США (EUCOM) підтвердило проведену в середу операцію із затримання нафтового танкера "Маринера", що йшов під російським прапором у Північній Атлантиці.