Події

12:14 26.06.2023

В автокатастрофі загинув власник ТОВ "Дунайський аграрій" Роман Дяжук

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Власник ТОВ "Дунайський аграрій" Роман Дяжук загинув в автокатастрофі, повідомила компанія.

"Це була неймовірно самовіддана, енергійна, добра та чуйна людина. Роман Улянович всім серцем любив свою справу. Вкладав душу та сили не тільки в компанію, а й в розвиток країни. Втрата для всіх нас дуже гірка, непоправна", - йдеться в повідомленні.

Колектив підприємства наголосив, що продовжить працювати і зробить усе, щоб розпочата Романом Дяжуком справа тривала.

"Дунайський аграрій" вирощує сільгоспкультури, овочі та фрукти на 2 тис. га в Одеській області. Оброблювані землі сертифіковані під виробництво органічної продукції.

За інформацією самої компанії, вона єдиний в Україні виробник сертифікованого органічного кавуна на крапельному зрошенні. Також входить до трійки виробників органічних яєць в Україні.

За даними Єдиного державного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Дунайський аграрій" є Роман Дяжук.

Теги: #загибель #власник #дунайский_аграрий

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