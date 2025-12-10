Інтерфакс-Україна
10:10 10.12.2025

У Києві знайшли мертвим, з ножовими пораненнями сина космонавта Каденюка

Фото: поліція Києва

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці, повідомила пресслужба поліції Києва в середу.

"Сьогодні близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями", - йдеться у повідомленні пресслужби в Телеграм-каналі.

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Повідомляється, що наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

