За фактом смерті сина космонавта Каденюка відкрита справа за статтею про умисне вбивство з відміткою "самогубство"

Фото: поліція Києва

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у Печерському районі столиці: попередньо встановлено, що ніж, який ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, знаходився у руці потерпілого, сусіди не чули стороннього шуму, чоловік мав депресивні розлади, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі в середу поліція Києва нагадує, що зранку до правоохоронців від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що у квартирі на площі Лесі Українки вона виявила тіло свого 41-річного сина із ножовими пораненнями.

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

На місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

"Попередньо встановлено, що на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули", - зазначають в поліції Києва.

В повідомленні уточнюється: "Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що позначалося на його поведінці".

За інформацією поліції, напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції.

За цим фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство".

Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.